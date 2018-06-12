В России перед ЧМ построили стадион на болоте с птичьими колониями

В Калининграде на Октябрьском острове построили стадион перед Чемпионатом мира по футболу.

Об этом сообщает АР.

Как пишет агентство, "Октябрьский остров считался "маленьким кусочком рая" в российском городе Калининград". Однако это было до строительства стадиона.

Остров, на котором построили стадион, был одним из последних природных водно-болотных угодий Калининграда. Он расположен на загрязненной реке Преголя.

"Его мягкая глина защищала птичьи колонии от промышленного развития портового города во время немецкого, советского и российского правления", - отмечает АР.

Однако это изменилось в 2014 году, когда остров засыпали больше чем тонной песка, чтобы стабилизировать его поверхность для строительства стадиона.

Экологи выступили против строительства стадиона на острове.

"Это был типичный остров в дельте реки с торфом и болотным камышом. Это был небольшой кусочек рая в городе, где жили птицы ... Действительно, если бы Россия уделяла бы больше внимания защите окружающей среды, он (остров - УП) мог бы потенциально стать резервацией или национальным парком в городе", - рассказала местный эколог Александра Королева.

Она выступала против строительства стадиона, подчеркивая, что остров был "фильтром" для загрязненной реки и заявила, что "мы многое потеряли и я не вижу, чего мы достигли".

Как отмечает АР, новый стадион должен стать центром коммерческих и жилых проектов после Чемпионата мира. Это может угрожать остальной незастроенной части острова.

В то же время российские чиновники отмечают, что строительство не нарушило экологических норм.

"Все было сделано в соответствии с наилучшей практикой .. Это место, на мой взгляд, было больше похоже на пустошь, чем на место с хорошей природой. Теоретически, конечно, можно назвать любое болото очень красивым и экологически чистым местом, но это не верно в отношении инфраструктуры и города", - заявил глава российского государственного оргкомитета ЧМ Аркадий Дворкович.

Вице-премьер-министр Калининградской области Александр Рольбинов также отрицает наличие экологических проблем.

"Я не помню ни одной оппозиции со стороны экологов", - заявил он, отметив, что основным фактором были транспортные связи острова с остальной частью города.

"Мы выполнили эту задачу на отлично", - утверждает чиновник.

Однако, как отмечает АР, ранее был еще один вариант касательно стадиона перед ЧМ.

На стадии разработки тогдашний министр спорта Виталий Мутко заявлял, что болотные угодья Октябрьского острова были слишком дорогими и сложными для строительства и предложил восстановить существующий стадион "Балтика" в Калининграде.

Однако местные чиновники выступили против предложения экс-министра, заявляя, что старый стадион - это историческая местность.

Как сообщалось, студентов Московского государственного университета преследуют из-за того, что они выступают против фан-зоны чемпионата мира по футболу на территории учебного заведения.