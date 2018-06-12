Прем'єр Македонії погодився перейменувати країну

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Вівторок, 12 червня 2018, 23:27

Македонія погодилась змінити свою назву на Республіку Північна Македонія після досягнення історичної угоди з Грецією.

Про це заявив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, передає Reuters.

"Неможливо повернутися назад", - заявив Заєв на прес-конференції після телефонної розмови з грецьким колегою Алексісом Ципрасом.

Македонський прем'єр додав, що врегулювання тривалої суперечки дозволить відкрити двері Македонії до НАТО і ЄС.

Раніше про досягнення домовленості між Грецією та Македонією щодо назви балканської країни розповів грецький прем'єр Алексіс Ципрас.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції.

Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції. Через це тривалий час блокується вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Марія Думанська, УП
Теми: Македонія Греція
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