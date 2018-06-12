Премьер Македонии согласился переименовать страну

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Вторник, 12 июня 2018, 23:27

Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония после достижения исторического соглашения с Грецией.

Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает Reuters.

"Невозможно вернуться назад", - заявил Заев на пресс-конференции после телефонного разговора с греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

Македонский премьер добавил, что урегулирование затянувшегося спора позволит открыть дверь Македонии в НАТО и ЕС.

Ранее о достижении договоренности между Грецией и Македонией о названии балканской страны рассказал греческий премьер Алексис Ципрас.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшего сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. За это длительное время блокируется вступление Македонии в ЕС и НАТО. В 2008 году на саммите рассматривался вопрос приглашения Македонии в Альянс, поскольку она выполнила все требования, но спор с Грецией притормозил процесс.

Мария Думанская, УП
Темы: Македония Греция
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