ООС: бойовики здійснили 32 обстріли, є втрати з обох сторін

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Середа, 13 червня 2018, 07:53

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях Об’єднаних сил, з них 9 разів терористи застосовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

12 червня, бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині.

На горлівському напрямку – в районі населеного пункту Луганське.

Ворог активізувався на донецькому напрямку поблизу Новотроїцького.

Не припиняються бої на маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - повідомили у штабі військової операції.

Під час бойових дій минулої доби 1 український військовослужбовець загинув.

За даними розвідки, за добу  ліквідовано 5 окупантів та 4 поранено, а також знищено бойову броньовану машину противника.

13 червня, упродовж ночі, ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час боїв було поранено двох українських захисників.

Всі спроби противника просунутися в глибину контрольованої урядом території залишалися нереалізованими.

Теми: ООС бойові дії
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