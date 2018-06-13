ООС: бойовики здійснили 32 обстріли, є втрати з обох сторін
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях Об’єднаних сил, з них 9 разів терористи застосовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
12 червня, бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині.
На горлівському напрямку – в районі населеного пункту Луганське.
Ворог активізувався на донецькому напрямку поблизу Новотроїцького.
Не припиняються бої на маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.
"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - повідомили у штабі військової операції.
Під час бойових дій минулої доби 1 український військовослужбовець загинув.
За даними розвідки, за добу ліквідовано 5 окупантів та 4 поранено, а також знищено бойову броньовану машину противника.
13 червня, упродовж ночі, ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час боїв було поранено двох українських захисників.
Всі спроби противника просунутися в глибину контрольованої урядом території залишалися нереалізованими.