ООС: боевики совершили 32 обстрела, есть потери с обеих сторон

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Среда, 13 июня 2018, 07:53

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по позициям Объединенных сил, из них 9 раз террористы применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

12 июня, боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине.

На горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское.

Враг активизировался на донецком направлении вблизи Новотроицкого.

Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - сообщили в штабе военной операции.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб.

По данным разведки, за сутки ликвидированы 5 оккупантов и 4 ранены, а также уничтожена боевая бронированная машина противника.

13 июня, в течение ночи, враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боев были ранены два украинских защитника.

Все попытки противника продвинуться в глубину контролируемой правительством территории оставались нереализованными.

Темы: ООС боевые действия
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