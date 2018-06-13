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В зоні ООС боєць загинув від кулі снайпера – Міноборони

Середа, 13 червня 2018, 13:31

За добу 12 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил 1 військовий загинув, ще 2 отримали травми.

Про це інформує прес-центр Міністерства оборони у середу.

"Вчора під час бойових дій на Луганському напрямку від кулі ворожого снайпера загинув один військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

"Окрім того, минулої доби бойових травмувань зазнали двоє наших бійців. Їх було оперативно доставлено до лікувального закладу, стан їх здоров’я характеризується як задовільний", – зазначають у Міноборони.

Загалом, за даними штабу, впродовж минулої доби, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 32 ворожих обстріли, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 67 мін зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, військовослужбовці Об’єднаних сил давали адекватну відповідь окупантам, надійно утримуючи позиції. Наші захисники 20 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння", – наголошують у Міноборони.

Що ж до ситуації на лінії зіткнення станом на ранок 13 червня, у штабі ООС повідомляють наступне:

Від опівночі і станом на 09.00 ранку було зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, вночі, на луганському напрямку, позиції оборонців поблизу Новотошківського та Новоолександрівки були обстріляні окупантами із мінометів 82 калібру.

Там було зафіксовано 25 розривів мін. А на світанку, поблизу Новотошківського, противник з артилерійських систем 122-го калібру випустив по позиціях ООС 6 снарядів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", – наголошують у Міноборони.

Повідомляється, що з початку цієї доби від ворожих обстрілів дістали поранення двоє українських бійців.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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