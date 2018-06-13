В зоне ООС боец погиб от пули снайпера - Минобороны

За сутки 12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил 1 военный погиб, еще 2 были травмированы.



Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны в среду.



"Вчера во время боевых действий на Луганском направлении от пули вражеского снайпера погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.



"Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили два наших бойцов. Они были оперативно доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - отмечают в Минобороны.



Всего, по данным штаба, в течение минувших суток, подразделения Объединенных сил зафиксировали 32 вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 67 мин из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.



"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, военнослужащие Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам, надежно удерживая позиции. Наши защитники 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение", – отмечают в Минобороны.

Что касается ситуации на линии соприкосновения состоянию на утро 13 июня, в штабе ООС сообщают следующее:

С полуночи и по состоянию на 09.00 утра было зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, ночью, на луганском направлении, позиции защитников вблизи Новотошковского и Новоалександровки были обстреляны оккупантами из минометов 82 калибра.

Там было зафиксировано 25 разрывов мин. А на рассвете, вблизи Новотошковского, противник из артиллерийских систем 122-го калибра выпустил по позициям ООС 6 снарядов.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

"Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", – отмечают в Минобороны.

Сообщается, что с начала суток в результате вражеских обстрелов получили ранения двое украинских бойцов.