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На Банковій кажуть, що Філатов показав усі доходи і готовий пояснювати НАБУ

Середа, 13 червня 2018, 15:00
На Банковій кажуть, що Філатов показав усі доходи і готовий пояснювати НАБУ
Укрінформ

В Адміністрації президента запевняють, що заступник глави АП Олексій Філатов задекларував усі свої доходи згідно законодавства та готовий надати пояснення Національному антикорупційному бюро, яке розслідує справу про його можливе незаконне збагачення.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі АП.

"В декларації О. Філатова, поданій до НАЗК у березні 2018, зазначені всі його доходи та активи, які мають зазначатися в ній згідно закону. Вказана декларація подається Філатовим, як і іншими заступниками глави Адміністрації Президента України, добровільно", – йдеться в коментарі.

В Адміністрації президента нагадують, що до призначення на посаду заступника глави АП Філатов 18 років займався приватною юридичною практикою.

"Доходи, отримані Філатовим до призначення на вказану посаду і підтверджені офіційними даними Державної фіскальної служби України, суттєво перевищують сукупну вартість активів, якими він володіє", – зазначають у прес-службі.

Також там вказують на те, що Національне антикорупційне бюро України жодного разу не зверталося до Філатова за будь-якими поясненнями щодо законності джерел його доходів чи підстав набуття активів.

"На звернення НАБУ, якщо таке надійде у будь-якій формі, Філатов надасть необхідну інформацію з цих питань", – запевняють в АП.

Як повідомлялось Філатов, обіймає посаду заступника глави Адміністрації президента з липня 2014 року.

Він відповідає за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи та представництво президента в судах.

Раніше повідомлялось, що розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, що заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов не декларує цивільну дружину-юристку, яка після призначення чоловіка в АП отримала низку вигідних контрактів.

Валентина Романенко, УП
Теми: Адміністрація президентаНАБУ
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