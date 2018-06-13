На Банковой говорят, что Филатов показал все доходы и готов объяснять НАБУ

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Среда, 13 июня 2018, 15:00

В Администрации президента уверяют, что заместитель главы АП Алексей Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения Национальному антикоррупционному бюро, расследущему дело о его возможном незаконном обогащении.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе АП.

"В декларации А. Филатова, поданной в НАПК в марте 2018, указаны все его доходы и активы, которые должны указываться в ней по закону. Указанная декларация подается Филатовым, как и другими заместителями главы Администрации президента Украины, добровольно", - говорится в комментарии .

В Администрации президента напоминают, что до назначения на должность заместителя главы АП Филатов 18 лет занимался частной юридической практикой.

"Доходы, полученные Филатовым до назначения на указанную должность и подтвержденные официальными данными Государственной фискальной службы Украины, существенно превышают совокупную стоимость активов, которыми он владеет", – отмечают в пресс-службе.

Также там указывают на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ни разу не обращались к Филатову за какими-либо объяснениями относительно законности источников его доходов или оснований приобретения активов.

"На обращение НАБУ, если такое поступит в любой форме, Филатов предоставит необходимую информацию по этим вопросам", - уверяют в АП.

Как сообщалось, Филатов, занимает должность заместителя главы Администрации президента с июля 2014 года.

Он отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.

Ранее сообщалось, что расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, что заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа в АП получила ряд выгодных контрактов.

Валентина Романенко, УП
Темы: Администрация президента НАБУ
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