Націоналісти з "С14" прийшли в студентський гуртожиток через оголошення російською

Представники націоналістичного руху "С14" заявляють, що змусили коменданта студентського гуртожитку Університету імені Карпенка-Карого зняти оголошення російською мовою.

Про це організація написала у Facebook.

"Даний інцидент – неповага до української та грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення у навчальних закладах мають бути державною мовою. У тому числі в гуртожитках", – йдеться в заяві.

фото з facebook "С14"

За словами націоналістів, дівчину, яка перед тим звернулась до працівників із запитанням, чому оголошення написані російською, облаяли.

В "С14" кажуть, що прийшли до гуртожитку, "поспілкувались з совковим на всю голову комендантом за її підлеглу", "пояснили, що є порушення".

"У відповідь вислухали дурниці про утиски російськомовних та "детей СССР", – йдеться в пості.

Як стверджують представники організації, "з психами та істериками комендант усе сумлінно зірвав".

фото з facebook "С14"

"З розумінням ставимось до російськомовних, але зневажати українську не дамо", – заявляють націоналісти.