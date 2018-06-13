Националисты из "С14" пришли в студенческое общежитие из-за объявлений на русском

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Среда, 13 июня 2018, 15:34

Представители националистического движения "С14" заявляют, что заставили коменданта студенческого общежития Университета имени Карпенко-Карого снять объявления на русском языке.

Об этом организация написала в Facebook.

"Данный инцидент – неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе в общежитиях", – говорится в заявлении.

 
фото из facebook "С14"

По словам националистов, девушку, которая перед тем обратилась к работникам с вопросом, почему объявления написаны на русском, обругали.

В "С14" говорят, что пришли в общежитие, "пообщались с совковым на всю голову комендантом за ее подчиненную", "объяснили, что есть нарушения".

"В ответ выслушали глупости о притеснениях русскоязычных и "детей СССР", – говорится в посте.

Как утверждают представители организации, "с психами и истериками комендант все добросовестно сорвал".

 
фото из facebook "С14"

"С пониманием относимся к русскоязычным, но презирать украинский не дадим", – заявляют националисты.

Украинская правда
Темы: националисты язык
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