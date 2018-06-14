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Норвезькі депутати висунули Трампа на Нобелівську премію миру

Четвер, 14 червня 2018, 06:17

Два депутати від правлячої консервативної "Партії прогресу" Норвегії висунули президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за внесок у досягнення угоди про зусилля, спрямовані на денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Зазначається, що премію за 2018 рік можуть отримати лише ті кандидати, яких висунули не пізніше січня.

Таким чином, Трамп може претендувати на премію у 2019 році. 

"Зараз ведеться процес забезпечення миру. Це крихкий процес, але ми повинні, звичайно, робити все можливе, щоб допомогти йому. Я вважаю, що ми можемо домогтися цього, відправивши чіткий сигнал, а саме, присудивши Трампу Нобелівську премію миру", - сказав один з парламентаріїв.

За словами депутатів, на саміті США-КНДР в Сінгапурі Трамп став "людиною світу і заслужив грандіозну нагороду".

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

Також він заявивщо у перспективі необхідно вивести американський військовий контингент з Корейського півострова, але не зараз, коли тривають переговори з КНДР.

У травні главу Білого на здобуття Нобелвської премії миру номінували конгресмени-республіканці США.

Сам Трамп вважає, що всі думають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру, але він хоче іншої нагороди.

Він додав, що зосереджений на досягненні денуклеаризації Корейського півострова.

Нобелівська премія миру - одна з шести нагород, які присуджуються Нобелівським комітетом.

Нобелівські призи зазвичай оголошуються в жовтні, але присуджуються щороку 10 грудня, в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Якби Трамп отримав нагороду, він був би п'ятим американським президентом, удостоєним такої честі.

Лауреатами Нобелівської премії є президенти США Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер і Барак Обама.

В кінці квітня президент Південної Кореї Мун Чже Ін сказав, що Трамп міг би стати гідним лауреатом Нобелівської премії миру, після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Читайте також: "Велика двійка: про що домовились Трамп та Кім Чен Ин".

Теми: ТрампСШАНорвегія
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