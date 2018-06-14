Філарет назвав футбольних фанів "рабами гріха"

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет вважає футбольних уболівальників "духовно ураженими люди".

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Церква дивиться на це, як на залежність людини від гріха. Це раби гріха. Наприклад, фанати – це духовно уражені люди", – зазначив Філарет.

"Ви подивіться на нього. Він несамовитий, кричить, Бог знає що робить. Може розумна людина допускати таке? Не може. А якщо вона допускає, то цією людиною керують інші почуття – гріховні. Вона не може позбавитися від цих гріховних почуттів. А раз не може, то вона стає рабом цих почуттів", – вважає предстоятель УПЦ КП.

На ремарку, чи може вболівальник одного дня піти на футбол, а наступного – в церкву, Філарет зазначив: "Може, якщо буде спокійно дивитися".

"Бо змагання, не футбольні, звичайно, були і в часи святих апостолів. Апостол Павло часто приводив приклади змагання на різних заходах для того, щоб і ми так змагалися в духовному житті. Тобто він ці змагання не відкидав", – каже патріарх.

"Самі змагання не мають нічого поганого, але змагатися треба у доброму. Змагатись у спорті – це змагатись за здоров'я. Це позитивно. А коли змагання приводить до душевного розстройства, то це вже зло. І це ми не благословляємо".

На запитання, чи дивиться він сам футбол, патріарх відповів заперечно.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року має пройти в Росії з 14 червня по 15 липня.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

За словами Жданова, з огляду на численні грубі порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права потрібно адекватно й активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав та широкомасштабні порушення прав людини в Росії та на окупованих Росією українських територіях Криму та Донбасу.

Як повідомлялось, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року.