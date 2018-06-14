Филарет назвал футбольных фанов "рабами греха"

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Четверг, 14 июня 2018, 12:18

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет считает футбольных болельщиков "духовно пораженными люди".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты – это духовно пораженные люди", – отметил Филарет.

"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства – греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", – считает предстоятель УПЦ КП.

На ремарку, может болельщик однажды пойти на футбол, а в следующем - в церковь, Филарет отметил: "Может, если будет спокойно смотреть".

"Ибо соревнования, ну не футбольные, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил примеры соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал", – говорит патриарх.

"Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте – это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводят к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".

На вопрос, смотрит ли он сам футбол, патриарх ответил отрицательно.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в России с 14 июня по 15 июля. 

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

По словам Жданова, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права нужно адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Украинская правда
Темы: футбол церковь
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