Кремль: Сурков продовжить "опікуватися Донбасом"

Помічник президента Росії Владислав Сурков, перепризначений на свій пост в адміністрації президента, "продовжить займатися врегулюванням конфлікту на сході України".



Про це заявив журналістам 14 червня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".



Відповідаючи на питання, чи продовжить Сурков "опікуватися Донбасом", Пєсков сказав: "Так".



13 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, обраний в 2018 році на четвертий президентський термін, підписав указ, яким знову призначив своїм помічником Владислава Суркова, який раніше був уповноваженим РФ по Донбасу.



Сурков курирував питання України ще з виборів 2004 року. З 2013 року, згідно з багатьма джерелами, він відповідав за відносини Росії з Україною.



Самі проросійські бойовики визнавали, що за їхніми діями та координацією росіян на тимчасово окупованому Донбасі стоїть Сурков.