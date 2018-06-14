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Кремль: Сурков продовжить "опікуватися Донбасом"

Четвер, 14 червня 2018, 12:52

Помічник президента Росії Владислав Сурков, перепризначений на свій пост в адміністрації президента, "продовжить займатися врегулюванням конфлікту на сході України".

Про це заявив журналістам 14 червня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

Відповідаючи на питання, чи продовжить Сурков "опікуватися Донбасом", Пєсков сказав: "Так".

13 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, обраний в 2018 році на четвертий президентський термін, підписав указ, яким знову призначив своїм помічником Владислава Суркова, який раніше був уповноваженим РФ по Донбасу.

Сурков курирував питання України ще з виборів 2004 року. З 2013 року, згідно з багатьма джерелами, він відповідав за відносини Росії з Україною.

Самі проросійські бойовики визнавали, що за їхніми діями та координацією росіян на тимчасово окупованому Донбасі стоїть Сурков.

Теми: РосіяДонбасокупація
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