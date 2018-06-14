Кремль: Сурков продолжит "заниматься Донбассом"

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Четверг, 14 июня 2018, 12:52

Помощник президента России Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации президента, "продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины".

Об этом заявил журналистам 14 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом", Песков сказал: "Да".

13 июня стало известно, что президент России Владимир Путин, избранный в 2018 году на четвертый президентский термин, подписал указ, которым вновь назначил своим помощником Владислава Суркова, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу.

Сурков является помощником президента Владимира Путина. Он курировал вопрос Украины еще с выборов 2004 года. С 2013 года, согласно многим источникам, он отвечал за отношения России с Украиной. 

Сами пророссийские боевики признавали, что за их действиями и координацией приезжих россиян на временно оккупированном Донбассе стоит Сурков.

Темы: Росcия Донбасс оккупация
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