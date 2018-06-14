Матіос порівняв Трубу із "Запорожцем" після заяв про Держбюро військової юстиції

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Четвер, 14 червня 2018, 13:37

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос порівняв директора Державного бюро розслідувань Роману Трубу із горбатим "Запорожцем".

Відповідну картинку і підпис він розмістив у Facebook, ймовірно, так коментуючи заяву Труби про те, що наразі немає необхідності у створенні Державного бюро військової юстиції, за що виступає сам Матіос.

"ТРУБАРОЖЕЦ. Про старі горбаті "Запорожці" завжди казали - "жужить, але не їде". Десь так і з трубою - можно в нього подудєть, але музики не буде", - написав головний військовий прокурор.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що ніякого Державного  бюро військової юстиції створено не буде.
У свою чергу у травні головний військовий прокурор Анатолій Матіос наполягав на необхідності створення такого бюро.

На переконання Матіоса, у воюючій Україні за військовою прокуратурою має бути закріплене право у повному обсязі здійснювати нагляд за додержанням та застосуванням законів у всіх військових формуваннях.

Українська правда
Теми: Матіос прокуратура ДБР
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