Труба: ДБР почне роботу у вересні, але без оперативних співробітників

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що його відомство таки почне роботу у вересні, але без оперативних співробітників і керівників середньої ланки.

Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У вересні цього року ми запрацюємо. Звичайно, ми будемо розслідувати всі кримінальні провадження, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом. Але є напрямки, які визначені нами як пріоритетні", - сказав Труба.

Зокрема, за його словами, це посадові злочини, які вчинені топ-чиновниками, і військові злочини.

"Хочу відзначити: ніякого Державного бюро військової юстиції створено не буде", - заявив глава ДБР.

Крім того, Труба зазначив, що одним із пріоритетів роботи його відомства буде протидія порушенням прав людини в роботі правоохоронних органів і судової системи.

Відповідаючи на питання про те, чи не виникне кадрова проблема роботи Бюро на моменті запуску, він пояснив, що на початковому етапі ГБР почне свою роботу без оперативних співробітників і керівників середньої ланки, конкурс по набору яких ще буде тривати.

Як повідомлялося, 17 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону № 5395-д про роботу Державного бюро розслідувань, що дозволить відомству повноцінно розпочати роботу з 1 вересня.

У березні народні депутати не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідувань і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

Народний депутат Мустафа Найєм заявив про інтриги серед депутатів Верховної Ради щодо ухвалення урядового законопроекту, яким пропонується внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Також Найєм заявив, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

У квітні директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.

Як повідомлялося, з 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.

30 березня до Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань обрали 15 людей. Активісти перед тим заявляли, що влада підготувала туди "своїх людей"

Також зазначалося, що понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

Детальніше читайте в інтерв'ю УП - "Роман Труба: Я не все рішення повинен погоджувати з заступниками"

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