Матиос сравнил Трубу с "Запорожцем" после заявлений о Госбюро военной юстиции

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сравнил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу с горбатым "Запорожцем".

Соответствующую картинку и подпись он разместил в Facebook, вероятно, так комментируя заявление Трубы о том, что сейчас нет необходимости в создании Государственного бюро военной юстиции, за что выступает сам Матиос.

"ТРУБАРОЖЕЦ. О старых горбатых "Запорожцах" всегда говорили - "жужжит, но не едет". Где-то и с трубой - можно в него подудеть, но музыки не будет", - написал главный военный прокурор.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что никакого Государственного бюро военной юстиции создано не будет.

В свою очередь в мае главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивал на необходимости создания такого бюро.

По убеждению Матиоса, в воюющей Украине за военной прокуратурой должно быть закреплено право в полном объеме осуществлять надзор за соблюдением и применением законов во всех военных формированиях.