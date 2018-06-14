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Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша

Четвер, 14 червня 2018, 14:01
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша

Прокуратура завершила досудове розслідування терористичного акту, в якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

13 червня обвинувальний акт було направлено до суду для розгляду по суті.

Слідством було встановлено, що громадянка України Юлія Прасолова за попередньою змовою з терористами "ДНР", діючи за їх вказівками та інструкціями, 31 березня 2017 року прикріпила саморобний вибуховий пристрій на магнітній основі до днища автомобіля, яким користувався полковник.

"Упевнившись, що Хараберюш сів за кермо та розпочав рух, обвинувачена здійснила дзвінок на номер оператора мобільного зв’язку, встановлений у вибуховому пристрої, чим активувала його", - йдеться в повідомленні.

Юлія Прасолова
Юлія Прасолова

Правоохоронці зазначають, що мотивом теракту було припинення ефективного виконання Хараберюшем службових обов’язків у районі АТО, а метою – залякування населення Донецької області і співробітників правоохоронних органів.

Жінці вручили обвинувальний акт у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування стосовно організаторів та інших співучасників терористичного акту продовжується.

В жовтні 2017 року СБУ затримала в Одесі Юлію Прасолову, яку підозрюють у вчиненні підриву машини Хараберюша.

За її словами, вбивство замовив - бойовик на прізвисько "Ленін", який керував центром спеціальних операцій так званого "МГБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.

Вибух автомобіля, в якому перебував Хараберюш, стався 31 березня в Центральному районі Маріуполя на перетині просп. Металургів і вул. Кафайської. Сам Хараберюш, який займав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці.

Українська правда

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Теми: СБУпрокуратуратерактМаріуполь
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