Прокуратура закончила расследование убийства полковника Хараберюша

Прокуратура завершила досудебное расследование террористического акта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

13 июня обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием было установлено, что гражданка Украины Юлия Прасолова по предварительному сговору с террористами "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, 31 марта 2017 года прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался полковник.

"Убедившись, что Хараберюш сел за руль, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его", - говорится в сообщении.

Юлия Прасолова

Правоохранители отмечают, что мотивом теракта было прекращение эффективного выполнения Хараберюшем служебных обязанностей в АТО, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Женщине вручили обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

В октябре 2017 года СБУ задержала в Одессе Юлию Прасолову, которую подозревают в совершении подрыва машины Хараберюша.

По ее словам, убийство заказал - боевик по кличке "Ленин", который руководил центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.

Взрыв автомобиля, в котором находился Хараберюш, произошел 31 марта в Центральном районе Мариуполя на пересечении просп.Металлургов и ул.Кафайской. Сам Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.