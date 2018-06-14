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У Путіна дозволили росіянкам займатися сексом з іноземцями під час ЧС-2018

Четвер, 14 червня 2018, 16:20
У Путіна дозволили росіянкам займатися сексом з іноземцями під час ЧС-2018

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що росіянки самі можуть вирішувати, чи вступати їм в інтимний зв'язок з іноземними вболівальниками, які приїхали в РФ на чемпіонат світу з футболу.

Про це він сказав журналістам, коментуючи слова глави комітету Держдуми у справах сім'ї, жінок і дітей Тамари Плетньової про необхідність відмови росіянок від інтимних зв'язків з іноземцями, передає ТАСС.

"Що стосується наших російських жінок, то, напевно, вони самі розберуться з усіма своїми питаннями", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Росії Тамара Плетньова в ефірі передачі "Говорить Москва" закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями під час Чемпіонату світу з футболу.

За її словами, подібна поведінка росіянок "призводить до народження дітей в неповних сім'ях" і особливо це погано, на її думку, якщо діти будуть іншої раси.

Українська правда

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Теми: РосіяфутболПутін
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