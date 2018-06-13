Росіянок закликали не займатися сексом з іноземцями під час ЧС 2018

Голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Росії Тамара Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями під час Чемпіонату світу з футболу.



Про це вона сказала в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".



На думку Плетньової, подібна поведінка росіянок "призводить до народження дітей у неповних сім'ях".



"Навіть якщо одружуються, вивозять, потім вона не знає, як звідти (повернутися - ред). Потім ходять до мене в комітет такі, плачуть дівчатка, що дитину вивезли, забрали і так далі. Я б хотіла, щоб в нашій країні одружувалися по любові, неважливо якої національності, які б були громадяни Росії, які б будували хорошу сім'ю, жили б дружно, народжували дітей і виховували їх".



За словами Плетньової, "досвід Олімпіади-80 призів до появи в країні безлічі матерів-одиначок".



"Що я можу сказати ще? Що знайдуться дівчата, які зустрічатимуться і потім народять? Може, знайдуться, а може, ні, я сподіваюся. Уже в голові щось прояснюється. Ці дітлахи потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то зовсім. Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але тим не менше".



Чемпіонат світу з футболу повинен пройти з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Нижньому Новгороді, Самарі, Калінінграді, Єкатеринбурзі, Саранську, Волгограді і Ростові-на-Дону.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

За словами Жданова, з огляду на численні грубі порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права потрібно адекватно й активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав та широкомасштабні порушення прав людини в Росії та на окупованих Росією українських територіях Криму та Донбасу.

Як повідомлялось, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року.