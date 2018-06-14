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У Путина разрешили россиянкам заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

Четверг, 14 июня 2018, 16:20
У Путина разрешили россиянкам заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами могут решать, вступать ли им в интимную связь с иностранными болельщиками, которые приехали в РФ на чемпионат мира по футболу.

Об этом он сказал журналистам, комментируя слова главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о необходимости отказа россиян от интимных связей с иностранцами, передает ТАСС.

"Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами", - сказал Песков.

Как сообщалось, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей России Тамара Плетнёва в эфире передачи "Говорит Москва" призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу.

По ее словам, подобное поведение россиянок "приводит к рождению детей в неполных семьях" и особенно это плохо, по ее мнению,  если дети будут другой расы.

Украинская правда
Темы: РосcияфутболПутин
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