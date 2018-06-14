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Турчинов розкритикував казачу "охорону" на ЧС в Росії

Четвер, 14 червня 2018, 16:24
Турчинов розкритикував казачу охорону на ЧС в Росії

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що використання казачих "парамілітарних" угруповань під час Чемпіонату світу з футболу-2018 в РФ є неприпустимим.

Як повідомляється на сайті політика, про це він сказав у коментарі агентству Reuters.

"За словами секретаря РНБО України, використання "казаків" під час Чемпіонату світу з футболу є свідченням нездатності керівництва РФ забезпечити правопорядок силами державних органів, а використання на заходах ФІФА таких підрозділів є неприпустимим", – йдеться в повідомленні.

Крім того, голова РНБО заявив, що "бездіяльність ФІФА та міжнародної спільноти у цьому питанні свідчать про фактичну підтримку російської агресії проти України".

"З боку ж міжнародного співтовариства, погодження з такими діями є погодженням та фактично підтримкою агресії проти України", – зазначив секретар Турчинов.

Як відомо, у Ростові-на-Дону більше 300 казаків допомагатимуть поліції охороняти порядок під час ЧС-2018 з футболу.

Вони пообіцяли, що бити вболівальників не будуть і нагайки залишать вдома: максимум будуть робити зауваження тим, хто порушує порядок.

Але сказали, що звертатимуть увагу правоохоронців на представників ЛГБТ, що цілуються.

Раніше інформаційне агентство Reuters повідомляло, що до забезпечення безпеки на чемпіонаті світу з футболу залучали, в тому числі, казаків, які брали участь у таємних кампаніях в Україні і в Сирії.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року має пройти в Росії з 14 червня по 15 липня.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

Як повідомлялось, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Теми: чемпіонат світуРосія
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