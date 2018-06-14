Турчинов раскритиковал казачью "охрану" на ЧМ в России

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Четверг, 14 июня 2018, 16:24

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что использование казачьих "парамилитарных" группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо.

Как сообщается на сайте политика, об этом он сказал в комментарии агентству Reuters.

"По словам секретаря СНБО Украины, использование "казаков" во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава СНБО заявил, что "бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины".

"Со стороны же международного сообщества, согласование с такими действиями является согласованием и фактически поддержкой агрессии против Украины", – отметил секретарь Турчинов.

Как известно, в Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу.

Они пообещали, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок.

Но сказали, что будут обращать внимание правоохранителей на целующихся представителей ЛГБТ.

Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что к обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу привлекали, в том числе, казаков, участвовавших в тайных кампаниях в Украине и в Сирии.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в России с 14 июня по 15 июля. 

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года

Темы: чемпионат мира Росcия
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