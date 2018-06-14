Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов раскритиковал казачью "охрану" на ЧМ в России

Четверг, 14 июня 2018, 16:24
Турчинов раскритиковал казачью охрану на ЧМ в России

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что использование казачьих "парамилитарных" группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо.

Как сообщается на сайте политика, об этом он сказал в комментарии агентству Reuters.

"По словам секретаря СНБО Украины, использование "казаков" во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава СНБО заявил, что "бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины".

"Со стороны же международного сообщества, согласование с такими действиями является согласованием и фактически поддержкой агрессии против Украины", – отметил секретарь Турчинов.

Как известно, в Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу.

Они пообещали, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок.

Но сказали, что будут обращать внимание правоохранителей на целующихся представителей ЛГБТ.

Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что к обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу привлекали, в том числе, казаков, участвовавших в тайных кампаниях в Украине и в Сирии.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в России с 14 июня по 15 июля. 

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года

"Украинская правда" в Threads

Темы: чемпионат мираРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
чемпионат мира
Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией
Аргентина после невероятного финала стала чемпионом мира после невероятного финала
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: