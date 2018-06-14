У Росії побили фанатів-геїв із Франції

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Четвер, 14 червня 2018, 16:42

У Санкт-Петербурзі напали на пару геїв з Франції, які приїхали на чемпіонат світу з футболу.

Про це пише Metro.

Інцидент стався ще в суботу, коли пара з Франції намагалася зловити таксі.

Повідомляється, що на французів напали двоє чоловіків і побили їх на ґрунті гомофобії.

Один з постраждалих отримав травми голови і щелепи.

Пізніше підозрюваних затримали. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расул Магомедов.

Про атаку в виданні дізналися з каналу Telegram OperSlil, де пояснили, що "навіть якщо поранені є гомосексуалістами, це не виправдовує тих монстрів, які побили їх".

Ще один інцидент стався в Москві в понеділок, там постраждав фанат з Англії.

За словами англійця, він був п'яний і не пам'ятає обставини того, що сталося, але заявив, що п'ятеро росіян напали на нього і пограбували біля банкомату.

Також відзначають, що англійський фанат не зміг пояснити, яку саме суму у нього вкрали, тому в подальшому буде задіяний перекладач.

Повідомляють, що це були перші інциденти з нападами на іноземних фанатів під час Чемпіонату світу з футболу 2018, який повинен стартувати 14 червня.

Крім того, голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Росії Тамара Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями під час Чемпіонату світу з футболу.

14 червня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що росіянки самі можуть вирішувати, чи вступати їм в інтимний зв'язок з іноземними вболівальниками, які приїхали в РФ на чемпіонат світу з футболу.

Українська правда
Теми: футбол Франція Росія чемпіонат світу
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