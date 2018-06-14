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В России избили фанатов-геев из Франции

Четверг, 14 июня 2018, 16:42

В Санкт-Петербурге напали на пару геев из Франции, которые приехали на чемпионат мира по футболу.

Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел еще в субботу, когда пара из Франции пыталась поймать такси.

Сообщается, что на французов напали двое мужчин и избили их на почве гомофобии.

Один из пострадавших получил травмы головы и челюсти.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

Об атаке в издании узнали из канала Telegram OperSlil, где объяснили, что "даже если раненые являются гомосексуалистами, это не оправдывает тех монстров, которые избили их".

Еще один инцидент произошел в Москве в понедельник, там пострадал фанат из Англии.

По словам англичанина, он был пьян и не помнит обстоятельства случившегося, но заявил, что пятеро россиян напали на него и ограбили возле банкомата.

Также отмечают, что английский фанат не смог объяснить какую именно сумму у него украли, поэтому в дальнейшем будет задействован переводчик.

Сообщают, что это были первые инциденты с нападениями на иностранных фанатов во время Чемпионата мира по футболу 2018, который должен начаться 14 июня.

Кроме того, 13 июня председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей России Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу.

14 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами могут решать, вступать ли им в интимную связь с иностранными болельщиками, которые приехали в РФ на чемпионат мира по футболу.

Украинская правда
Темы: футболФранцияРосcиячемпионат мира
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