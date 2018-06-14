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Біля Лужників у Москві вивісили плакат з Сенцовим

Четвер, 14 червня 2018, 18:10

Організація "Открытая Россия" вивісила в Москві плакат на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

 

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

14 червня в Москві на стадіоні "Лужники" відбувається перший матч Чемпіонату світу з футболу 2018 року. 

ЧС-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

Як повідомлялось, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Українська правда

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