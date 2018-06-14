Возле Лужников в Москве вывесили плакат с Сенцовым

Организация "Открытая Россия" вывесила в Москве плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

14 июня в Москве на стадионе "Лужники" проходит первый матч Чемпионата мира по футболу 2018 года.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года