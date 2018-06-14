У Криму незаконно утримують 7 українських моряків – Слободян

В окупованому Криму семеро українських моряків, яких затримали силовики, перебувають у неволі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає "Громадське".

"Ситуацій із затримання було дві, у цілому йдеться про семеро наших моряків", — сказав Слободян.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків), затриманого 4 травня російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.



У рибалок вилучили кілометри сітки та рибу. Судно й екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.



У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.



В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.



Міністерство закордонних справ України направило в Росії ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.



У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.