У Росії скасували виправдальний вирок главі карельського "Меморіалу"

У РФ Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок і направив на новий розгляд кримінальну справу глави карельського "Меморіалу" Юрія Дмитрієва.

Про це повідомив адвокат історика Віктор Ануфрієв, пише Радіо Свобода.

Главу карельського "Меморіалу" звинувачують в розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У квітні суд першої інстанції виніс виправдальний вирок.

Скасувати вирок просила прокуратура. Апеляційні скарги подали також адвокат і родичка прийомної дочки Дмитрієва.

За словами Ануфрієва, в четвер у Верховному суді Карелії було представлено висновок психолога, в якому вказувалися якісь "нові обставини" справи.

"Суд схилився до того, що вирок, мені так здається, повинен бути обвинувальним", - підкреслив він.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. У його комп'ютері виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі визнали порнографічними. Прокуратура вимагала засудити його до дев'яти років колонії суворого режиму.

Правозахисний центр "Меморіал" назвав справу політично мотивованою. Сам обвинувачений заявляв, що він робив знімки тільки для того, щоб відстежувати стан здоров'я дочки і звітувати перед органами опіки.

Нагадаємо, російський правозахисний центр "Меморіал" послідовно виступає з вимогою звільнити утримуваних в РФ українських політв'язнів і припинити переслідування кримських татар за надуманими звинуваченнями.

У травні "Меморіал" виступив на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування з вимогою звільнити всіх заручників Кремля.

Сенцов голодує з 14 травня.

В Україні і світі проходять акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля, в тому числі за участі "Меморіалу".