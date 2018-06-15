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В России отменили оправдательный приговор главе карельского "Мемориала"

Пятница, 15 июня 2018, 02:38

В РФ Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев, пишет Радио Свобода.

Главу карельского "Мемориала" обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции вынес оправдательный приговор.

Отменить приговор просила прокуратура. Апелляционные жалобы подали также адвокат и родственница приемной дочери Дмитриева.

По словам Ануфриева, в четверг в Верховном суде Карелии было представлено заключение психолога, в котором указывались некие "новые обстоятельства" дела.

"Суд склонился к тому, что приговор, мне так думается, должен быть обвинительным", – подчеркнул он.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.

Правозащитный центр "Мемориал" назвал дело политически мотивированным. Сам обвиняемый заявлял, что он делал снимки только для того, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.

Напомним, российский правозащитный центр "Мемориал" последовательно выступает с требованием освободить содержащихся в РФ украинских политзаключенных и прекратить преследования крымских татар по надуманным обвинениям.

В мае "Мемориал" выступил с заявлением, в котором поддержал незаконно заключенного в РФ украинского режисера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием освободить всех заложников Кремля.

Сенцов голодает с 14 мая.

В Украине и мире проходят акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля, в том числе при участии "Мемориала".

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Темы: Росcияправа человекаСенцов
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