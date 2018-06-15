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ГПУ призупинила слідство щодо двох фігурантів справи "чорної бухгалетрії" ПР

П'ятниця, 15 червня 2018, 06:35

Генеральна прокуратура України повідомляє про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього народного депутата і помічника депутата, підозрюваних у причетності до "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода.

У відомстві уточнили, що слідство зупинили у зв’язку з розшуком підозрюваних. Їх імен прокуратура не наводить.

У вересні 2017 року вказаним особам оголосили підозру.

Як повідомляли тоді в ГПУ, силовики зібрали достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-депутата і помічника депутата із Партії регіонів до діяльності у складі "злочинної організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійснення ними функцій обліку і видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також дачі хабарів високопосадовцям".

За даними джерел "Української правди", йдеться про Віталія та Євгена Калюжних.

Нагадаємо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.

Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.

"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.

Теми: ГенпрокуратураПартія регіонів
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