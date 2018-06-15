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ГПУ приостановила следствие по двум фигурантам дела "черной бухгалетрии" ПР

Пятница, 15 июня 2018, 06:35

Генеральная прокуратура Украины сообщает о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата и помощника депутата, подозреваемых в причастности к "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

В ведомстве уточнили, что следствие остановили в связи с розыском подозреваемых. Их имена прокуратура не называет.

В сентябре 2017 указанным лицам объявили подозрение.

Как сообщали тогда в ГПУ, силовики собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе "преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций учета и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам".

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Виталии и Евгении Калюжных.

Напомним, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Темы: ГенпрокуратураПартия регионов
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