У Росії куратора "допомоги ДНР і ЛНР" вирішили теж не міняти – ЗМІ

Віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак і після перерозподілу повноважень в уряді залишився куратором комісії з надання гуманітарної підтримки так званих "ДНР" і "ЛНР".



Про це розповіли джерела РБК.



Створена в кінці 2014 року міжвідомча комісія з надання гуманітарної підтримки окупованих проросійськими бойовиками територій Донецької та Луганської областей України продовжить свою роботу і при новому кабінеті.



"Все залишається по-старому", – сказало одне з джерел.



Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 18 травня представив президенту кандидатів у новий уряд, після чого Володимир Путін підписав указ про новий склад кабінету.



В оновленому уряді повноваження між віце-прем'єрами перерозподілено – зокрема, Козак став куратором ПЕК, а його повноваження щодо "патронату" анексованого Криму та регіонів РФ відійшли віце-прем'єру Віталію Мутку.



В апараті Мутка від коментарів із приводу роботи міжвідомчої комісії з гуманітарної допомоги відмовилися.



Речник Козака сказав, що той питаннями Донбасу в уряді не займається.



"Міжвідомча комісія збирається не дуже часто, рідше, ніж раз на півроку, і потрібна радше "для прикриття", – пояснило РБК джерело, близьке до одного з федеральних міністерств.



За його словами, голова комісії Сергій Назаров і Козак регулярно проводять окремі наради, щоб вирішити конкретні питання. Наприклад, минулого вересня нібито обговорювалася відмова від "гуманітарної підтримки окремих територій" на користь фінансування проектів у Криму й Калінінграді.



Німецьке видання Bild називало міжвідомчу комісію "тіньовим урядом" Донбасу і розповідало, що її курирує ФСБ.



Тим часом, блок політичних кураторів Донбасу в Кремлі також не змінився.



Помічник президента РФ Владислав Сурков продовжить займатися "врегулюванням кризи" на Донбасі, хоча він нібито міг покинути цю діяльність.



Два близьких до Кремля джерела РБК пояснили збереження поста "куратора України" за Сурковим тим, що Путін поки вирішив не змінювати стратегію на донбаському напрямку.



Головними аргументами на користь Суркова одне джерело назвало відсутність відповідних фігур на заміну, а також ризики переділу влади і загострення ситуації на Донбасі після можливої ​​зміни куратора.



"Замороження ситуації" на Донбасі за підсумками мінських угод вигідне Кремлю, зазначало джерело.