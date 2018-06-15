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В России куратора "помощи ДНР и ЛНР" решили тоже не менять – СМИ

Пятница, 15 июня 2018, 08:51

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак и после перераспределения полномочий в правительстве остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом рассказали источники РБК.

Созданная в конце 2014 года межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки оккупированным пророссийскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей Украины продолжит свою работу и при новом кабинете.

"Все остается по-старому", – сказал один из источников.

​Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая представил президенту кандидатов в новое правительство, после чего Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета.​

В обновленном правительстве полномочия между вице-премьерами перераспределены – в частности, Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по "патронату" аннексированного Крыма и регионов РФ отошли вице-премьеру Виталию Мутко.

В аппарате Мутко от комментариев по поводу работы межведомственной комиссии по гуманитарной помощи отказались.

Пресс-секретарь Козака сказал, что тот вопросами Донбасса в правительстве не занимается.

"Межведомственная комиссия собирается не слишком часто, реже, чем раз в полгода, и нужна ​скорее "для прикрытия", – пояснил РБК источник, близкий к одному из федеральных министерств.

По его словам, глава комиссии Сергей Назаров и Козак регулярно проводят отдельные совещания, чтобы решить конкретные вопросы. Например, в прошлом сентябре якобы обсуждался отказ от "гуманитарной поддержки отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Немецкое издание Bild называло межведомственную комиссию "теневым правительством" Донбасса и рассказывало, что ее курирует ФСБ.

Между тем, блок политических кураторов Донбасса в Кремле также не изменился.

Помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит заниматься "урегулированием кризиса" на Донбассе, хотя он якобы мог покинуть эту деятельность.

Два близких к Кремлю источника РБК объяснили сохранение поста "куратора Украины" за Сурковым тем, что Путин пока решил не менять стратегию на донбасском направлении.

Главными аргументами в пользу Суркова один источник назвал отсутствие подходящих фигур на замену, а также риски передела власти и обострения ситуации на Донбассе после возможной смены куратора.

"Заморозка ситуации" в Донбассе по итогам минских соглашений выгодна Кремлю, отмечал источник.

Темы: РосcияДонбасс
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