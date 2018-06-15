Поліція затримала власника авто, через вибух якого постраждали діти

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П'ятниця, 15 червня 2018, 09:26

Власника "Волги", яка вибухнула в Святошинському районі Києва в четвер, затримали в Рівненській області.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook

"У Києві вчора – діти лізуть в припаркований на вулиці старючий остов автомобіля "Волга", відкривають бардачок – лунає вибух. Навколо кров – четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить до тями", – зазначив він.

"Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", – додав Аваков.

"За фактом вибуху – втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області", – повідомив голова МВС.

Напередодні повідомлялося, що по обіді четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили "пограти" в автомобілі і залізли в салон старої "Волги". За попередньою інформацією, там вони знайшли предмет, який вибухнув.

Стан трьох дітей стабільний, четверта дитина впала в кому.

Теми: вибух поліція Київ Рівненська область
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