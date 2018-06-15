Полиция задержала владельца авто, из-за взрыва которого пострадали дети

Владельца "Волги", взорвавшейся в Святошинском районе Киева в четверг, задержали в Ровенской области.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook

"В Киеве вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок – раздается взрыв. Кругом кровь – четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя", – отметил он.

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", – добавил Аваков.

"По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", – сообщил глава МВД.

Накануне сообщалось, что после обеда четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили "поиграть" в автомобиле и залезли в салон старой "Волги". По предварительной информации, там они нашли предмет, который взорвался.

Состояние троих детей стабильное, четвертый ребенок в коме.