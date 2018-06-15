Полиция задержала владельца авто, из-за взрыва которого пострадали дети

7788 просмотров
Пятница, 15 июня 2018, 09:26

Владельца "Волги", взорвавшейся в Святошинском районе Киева в четверг, задержали в Ровенской области.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook

"В Киеве вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок – раздается взрыв. Кругом кровь – четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя", – отметил он.

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", – добавил Аваков.

"По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", – сообщил глава МВД.

Накануне сообщалось, что после обеда четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили "поиграть" в автомобиле и залезли в салон старой "Волги". По предварительной информации, там они нашли предмет, который взорвался.

Состояние троих детей стабильное, четвертый ребенок впал в кому.

Темы: взрыв полиция Киев Ровенская область
powered by lun.ua
По теме
Взрыв авто в Киеве: один ребенок в коме - Супрун 14 июня 2018, 19:52
В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четверо детей 14 июня 2018, 18:06
Сумчанину, бросившему гранату в клубе, объявили подозрение 10 июня 2018, 21:55
Все новости
Главные новости
Полиция задержала владельца авто, из-за взрыва которого пострадали дети
В России куратора "помощи ДНР и ЛНР" решили тоже не менять – СМИ
ООС: На всей линии соприкосновения идут интенсивные бои, есть потери с обеих сторон
В Донецке горит шахта "Куйбышевская"
Все новости
киев

Где пить летние коктейли в Киеве

Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц

Поиск по сайту
Архив
Весь архів