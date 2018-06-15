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Жінка продавала сина за 50 тисяч гривень – її затримали на гарячому

П'ятниця, 15 червня 2018, 10:09

У Запорізькій області жінка продавала свого 15-річного сина за 50 тисяч гривень, її затримали одразу після передачі грошей за дитину.

Про це 15 червня повідомляє поліція.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з відділом ювенальної превенції поліції Запорізької області отримали інформацію про те, що місцева мешканка має намір продати свого неповнолітнього сина.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Як виявилася, мешканка Запоріжжя 1969 року народження запропонувала іншій громадянці купити у неї її сина 2003 року народження. Зловмисниця хотіла за сина 50 тисяч гривень

14 червня оперативники й слідчі затримали зловмисницю одразу після передачі їй грошей за дитину. Речові докази вилучено.

 

Жінку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та направили до Ізолятора тимчасового тримання.

 

Родина перебуває на обліку служби у справах дітей Олександрівського району Запоріжжя. Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер матері загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

 

Триває досудове розслідування.

Хлопчика співробітники ювенальної превенції поліції передали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

 

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Днями на Черкащині правоохоронці запобігли продажу немовляти, за яке матір хотіла отримати 140 тисяч гривень, а в Кривому Розі затримали батьків, які ґвалтували свою 4-річну доньку для зйомки порнографічного відео.

"Українська правда" у Threads

Теми: родинаполіціяЗапоріжжякримінал
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