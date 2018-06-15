Женщина продавала сына за 50 тысяч гривен – ее задержали на горячем

В Запорожской области женщина продавала своего 15-летнего сына за 50 тысяч гривен, ее задержали сразу после передачи денег за ребенка.



Об этом 15 июня сообщает полиция.



Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с отделом ювенальной превенции полиции Запорожской области получили информацию о том, что местная жительница намерена продать своего несовершеннолетнего сына.

Следователь открыл уголовное производство по признакам ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).



Как оказалось, жительница Запорожья 1969 года рождения предложила другой гражданке купить у нее ее сына 2003 года рождения. Злоумышленница хотела за сына 50 тысяч гривен.



14 июня оперативники и следователи задержали злоумышленница сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты.

Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района Запорожья. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).



Теперь матери грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжается досудебное расследование.



Мальчика сотрудники ювенальной превенции полиции передали в Центр социально-психологической реабилитации детей.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.



На днях в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу младенца, за которого мать хотела получить 140 тысяч гривен, а в Кривом Роге задержали родителей, которые насиловали свою 4-летнюю дочь для съемки порнографического видео.