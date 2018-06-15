Лікарі розповіли про стан дітей, які постраждали від вибуху в авто

Стан трьох дітей, які постраждали від вибуху в авто в Києві, стабілізовано, а найменший учасник події перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.

Про це розповіли лікарі "Охматдиту" на брифінгу в Києві. .

Заступник головного лікаря з медичної частини Тетяна Іванова, яка зараз виконує обов’язки головного лікаря, сказала: "На даний момент стан трьох дітей стабільний, стан ще однієї дитини, наймолодшої, потребує більшої уваги медичних працівників".

Завідувач відділом ургентної хірургії Олександр Грішин додав: "Найтяжча (за станом) дитина – це хлопчик 5 років, якого вчора доставили з множинними осколковими пораненнями… Вчора (ним) займалися окулісти, хірурги. Було поранення м’яких тканин, черевної порожнини без явних ознак ушкодження органів. Був поставлений дренаж"..

"На сьогоднішній ранок стан дитини погіршився в тому плані, що все ж було виявлено поранення кишки. Зараз лише закінчилася операція – прооперована дитини перебуває у відділенні реанімації", – повідомив він.

"Ще двоє дітей із множинними пораненнями, у яких теж є, за комп’ютерною томографією, осколки цього вогнепального предмета, будуть зараз іти на діагностичну лапароскопію з метою попередження ускладнень у черевній порожнині", – сказав Грішин

Хлопчик перебуває без тями: "Він в стані медикаментозного сну був і вчора, і сьогодні", – повідомив Грішин

Дитячий нейрохірург Вадим Зябченко додав: "У дитини важка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма з багатоуламковим ураженням гловного мозку, з розташуванням уламків у лобній і тім’яній ділянках. Ми їх не видаляємо, бо це буде травма, несумісна з життям. Вчора було оброблено вхідні ворота раневого каналу, нейрохіругічне втручання поки що не планується – спостерігаємо за станом"

"Це дуже важка черепно-мозкова травма", – наголосив він

Іванова додала: "Для збереження зору дитини робиться все можливе. Вчора було проведене первинне оперативне втручання на очах у хлопчика. Призначена масивна антибактеріальна терапія. Наступний етап оцінки стану очей дитини планується через два дні. Так за протоколом".

Щодо осколків, то Грішин сказав: "Сьогодні під час лапаротомії ми жодного сколка не змогли знайти. Примінялися й магніти… До речі, сьогодні був запрошений для координації дій доцент кафедри військово-польової хірургії – тактика була узгоджена з ним. Зараз не основна мета – дістати осколки. Їх дуже багато, вони дрібні".

"Щоб їх дістати, це треба зробити дитині травму, яка може бути несумісна з життям… Ті осколки, які видно, ті видаляються – а шукати осколки в глибині… Зараз головне завдання – стабілізувати, щоб діти вижили", – сказав він.

Завідувач відділенням ортопедії Олексій Бебешко додав, що у 8-річної дівчинки були видалені осколки – їх передали поліції. "Вони схожі були на коробку з-під чаю. У жерстяній коробці – вони такі пласкі, обвуглені, 3-5 міліметрів".

За словами Бебешка, у всіх дітей є ураження верхніх і нижніх кінцівок. "Кінцівки збережені будуть всі. Переломів у дітей нема", – сказав він.

"Ті (осколки), які в черевній порожнині, потребують діагностики. І якщо немає пошкодження полих органів, то вони не потребують видалення", – наголосив лікар

Для 5-річного хлопчика "офтальмологи після стабілізації планують оперативні втручання щодо видалення цих осколків і реконструктивних операцій", додав Бебешко.

Іванова запевнила, що вся необхідна допомога надається, а коли можна почати реабілітацію, поки не зрозуміло, бо "діти перебувають у гострому періоді" після процедур.

14 червня четверо дітей – 5-ти, 11-ти та двоє 8-ми років – залізли в чужу "Волгу" – і там щось вибухнуло. Власника "Волги" затримали в Рівненській області.