Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в авто

Состояние троих детей, пострадавших от взрыва в авто в Киеве, стабилизировано, а самый младший участник происшествия пребывает в тяжелом состоянии, после операции он в медикаментозном сне.



Об этом рассказали врачи "Охматдета" на брифинге в Киеве.



Заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Иванова, которая сейчас исполняет обязанности главного врача, сказала: "На данный момент состояние троих детей стабильное, состояние еще одного ребенка, самого маленького, требует большего внимания медицинских работников".



Заведующий отделом ургентной хирургии Александр Гришин добавил: "Самый тяжелый (по состоянию) ребенок – это мальчик 5 лет, которого вчера доставили со множественными осколочными ранениями ... Вчера (им) занимались окулисты, хирурги. Было ранения мягких тканей, брюшной полости без явных признаков повреждения органов. Был поставлен дренаж".



"На сегодняшнее утро состояние ребенка ухудшилось в том плане, что все же было обнаружено ранение кишки. Сейчас только закончилась операция – прооперированный ребенок находится в отделении реанимации", – сообщил он.



"Еще двое детей с множественными ранениями, у которых тоже есть, по компьютерной томографии, осколки этого огнестрельного предмета, будут сейчас идти на диагностическую лапароскопию с целью предупреждения осложнений в брюшной полости", – сказал Гришин



5-летний мальчик находится без сознания: "Он в состоянии медикаментозного сна был и вчера, и сегодня", – сообщил Гришин.



Детский нейрохирург Вадим Зябченко добавил: "У ребенка тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма с многоосколочным поражением головного мозга, с расположением осколков в лобном и теменном участках. Мы их не извлекаем, так как это будет травма, несовместимая с жизнью. Вчера были обработаны входные ворота раневого канала, нейрохиругичне вмешательства пока не планируется – наблюдаем за состоянием"



"Это очень тяжелая черепно-мозговая травма", – подчеркнул он.



Иванова добавила: "Для сохранения зрения ребенка делается все возможное. Вчера было проведено первичное оперативное вмешательство на глазах у мальчика. Назначена массивная антибактериальная терапия. Следующий этап оценки состояния глаз ребенка планируется через два дня. Так по протоколу".



По поводу осколков Гришин сказал: "Сегодня во время лапаротомии мы ни одного осколка не смогли найти. Применялись и магниты... Был приглашен для координации действий доцент кафедры военно-полевой хирургии – тактика была согласована с ним".

"Сейчас не основная цель – получить осколки. Их очень много, они мелкие… Чтобы их получить, это надо сделать ребенку травму, которая может быть несовместима с жизнью ... Те осколки, которые видны, те извлекаются – а искать осколки в глубине ... Сейчас главная задача – стабилизировать, чтобы дети выжили", – сказал он.





Заведующий отделением ортопедии Алексей Бебешко добавил, что у 8-летней девочки были удалены осколки – их передали полиции. "Они были похожи на коробку из-под чая. В жестяной коробке – они такие плоские, обугленные, 3-5 миллиметров".



По словам Бебешко, у всех детей есть поражения верхних и нижних конечностей. "Конечности сохранены будут все. Переломов у детей нет", - сказал он.



"Те (осколки), которые в брюшной полости, требуют диагностики. И если нет повреждения полых органов, то они не требуют извлечения", – отметил врач



Для 5-летнго мальчика "офтальмологи после стабилизации планируют оперативные вмешательства по удалению этих осколков и реконструктивных операций", добавил Бебешко.



Иванова заверила, что вся необходимая помощь оказывается, а когда можно начать реабилитацию, пока не понятно, потому что "дети находятся в остром периоде" после процедур.

14 июня в Святошинском районе Киева четверо детей – 5-ти, 11-ти и двое 8-ми лет – залезли в чужую "Волгу" – и там что-то взорвалось. Владельца "Волги" задержали в Ровенской области.