За півроку у справі Насірова зачитали лише третину обвинувального акту

Суд продовжив до серпня обов’язки, покладені на екс-очільника Державної фіскальної служби, та знову не встиг продовжити читання обвинувального акта.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"В зв’язку з довгим розглядом клопотання про продовження процесуальних обов’язків прокурор САП знову не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі, за 6 місяців слухань, прочитано 245 з 774 сторінок обвинувального акту, тобто менше третини.

"Дві години ми борсались по тих обов’язках і не прочитали жодної сторінки акту… І справу відклали на 2 місяці. Таким чином наступне засідання 13 серпня ми почнемо знову з продовження обов’язків, розгляд яких займе тих самих 2 години, і знову відкладуть, не прочитавши жодної сторінки", – сказав у коментарі "Українській правді" керівник САП Назар Холодницький.

Водночас, суд не дозволив Насірову виїхати за кордон на лікування, як просив захист.

"Суд, взявши до уваги аргументи прокурорів САП, відмовив у задоволенні клопотання", – наголошують у відомстві.

Раніше, 16 травня Насірову продовжили зобов’язання носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

Тоді ж суд наказав повернути Насірову внутрішній паспорт.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті.

На вимогу сторони захисту, звинувачення має зачитати весь текст обвинувального акту, який містить 780 сторінок.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив Романа Насірова.

Сам екс-фіскал просить суд поновити його на посаді голови ДФС.