За полгода в деле Насирова зачитали только треть обвинительного акта

Суд продлил до августа обязанности, возложенные на экс-главу Государственной фискальной службы, и опять не успел продолжить чтение обвинительного акта.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"В связи с долгим рассмотрением ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор САП снова не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент, за 6 месяцев слушаний, прочитано 245 из 774 страниц обвинительного акта, то есть меньше трети.

"Два часа мы барахтались по тем обязанностях и не прочитали ни одной страницы акта… И дело отложили на 2 месяца. Таким образом следующее заседания 13 августа мы начнем снова с продления обязанностей, рассмотрение которых займет тех же 2 часа, и снова отложат, не прочитав ни одной страницы", – сказал в комментарии "Украинской правде" руководитель САП Назар Холодницкий.

В то же время, суд не разрешил Насирову выехать за границу на лечение, как просила защита.

"Суд, приняв во внимание аргументы прокуроров САП, отказал в удовлетворении ходатайства", – отмечают в ведомстве.

Ранее, 16 мая Насирову продлили обязательства носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Тогда же суд приказал вернуть Насирову внутренний паспорт.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресеченияв виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по сути.

По требованию стороны защиты, обвинения должно зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц.

Кабинет министров на своем заседании 31 января уволил Романа Насирова.

Сам экс-фискал просит суд восстановить его в должности главы ДФС.