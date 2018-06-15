Адвокат каже, що Сенцов далі голодує, а Москалькову тролять

Український режисер Олег Сенцов, який голодує у російській колонії, не припиняв голодування, але стан його стабільний.

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе у Facebook.

"Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодовку і в реанімацію його не возили. Не треба нагнітати ситуацію таким чином", - написав він.

Крім того захисник додав, що на його думку російського омбудсмена Тетяну Москалькову хтось вводить в оману фейковими новинами.

"Я стурбований тим, що дуже шановну пані Москалькову хтось тролить неіснуючими новинами", - додав Дінзе, можливо коментуючи заяву уповноваженої РФ, що Сенцов у колонії набрав у вазі, попри голодування.

Раніше Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан українського режисера Олега Сенцова, який голодує в колонії, задовільний.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Денісова повідомила, що продовжує переговори з Москальковою і вимагає візиту до Сенцова.