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Адвокат говорит, что Сенцов дальше голодает, а Москалькову троллят

Пятница, 15 июня 2018, 17:44

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, не прекращал голодовку, но состояние его стабильное.

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в Facebook.

"Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом", - написал он.

Кроме того защитник добавил, что по его мнению российского омбудсмена Татьяну Москалькову  кто-то вводит в заблуждение фейковыми новостями.

"Я обеспокоен тем, что очень уважаемую госпожу Москалькову кто-то троллит несуществующими новостями", - добавил Динзе, возможно комментируя заявление уполномоченного РФ о том, что Сенцов в колонии набрал в весе, несмотря на голодовку.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии, удовлетворительное.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека ЛюдмилаДенисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетитьукраинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причинкатегорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Денисова сообщила, что продолжает переговоры с Москалькова и требуетвизита к Сенцову.

Украинская правда
Темы: СенцовУкраинаРосcияполитзаключенныеправа человека
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