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Cуд поновив справу проти екс-міністра Злочевського – ЗМІ

П'ятниця, 15 червня 2018, 20:07
Cуд поновив справу проти екс-міністра Злочевського – ЗМІ

Солом'янський райсуд Києва поновив розслідування проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що суд скасував постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 1 серпня 2017 року про закриття провадження.

 

"САП закривав за власною ініціативою. НАБУ Не проти відновити розслідування", – цитує видання співрозмовника в НАБУ.

Як відомо, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 року  ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

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