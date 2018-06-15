Суд возобновил дело против экс-министра Злочевского – СМИ

Соломенский райсуд Киева возобновил расследование против экс-министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что суд отменил постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 1 августа 2017 о закрытии производства.

"САП закрывал по собственной инициативе. НАБУ Не против возобновить расследование", – цитирует издание собеседника в НАБУ.

Как известно, Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.



В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.



Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского

В декабре 2016 года сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.



В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что Злочевский заплатил $ 100 млн за закрытие против него уголовного дела и разблокирования активов в Украине.



Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании с Burisma Holdings, была выдана за два периода.



Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.



Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня распорядитель спецразрешений на пользование недрами в стране.



Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.