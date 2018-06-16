Масові заходи у Києві: у столиці перекриють дороги та змінять рух транспорту
У Києві з 18:00 16 червня до закінчення масових заходів 17 червня рух транспорту у центрі міста буде перекрито.
Перелік вулиць, де буде обмежено рух, оприлюднили у Нацполіції Києва.
Зокрема, йдеться про рух транспорту від перехрестя бульвару Т. Шевченка — вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Хрещатик; від перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького; від перехрестя вул. Володимирська – вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська – вул. Льва Толстого.
Також рух обмежать від перехрестя вул. Хрещатик – вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. П. Скоропадського; від перехрестя вул. Басейна – вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик; від перехрестя вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської; від перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого; від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого.
Перекриють рух транспорту також від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого; від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого; від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого; від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого.
Рух автотранспорту з вул.Круглоуніверситетської буде здійснюватись по вул. Басейній (реверсивний рух).
У КП "Київпастранс" у свою чергу повідомили, що 17 червня у зв’язку із заходами у центрі Києва низка автобусних і тролейбусних маршрутів змінять рух.
Зокрема, змінять рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобусів маршрутів №20, 24, 114 та 118.
17 червня у столиці відбудеться КиївПрайд - Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти.
Також 16 і 17 червня у Києві відбудеться Другий фестиваль MotoOpenFest, у зв'язку з чим столичний метрополітен працюватиме на годину довше.
Як заявили у поліції, перед Маршем рівності правоохоронці моніторять у соцмережах радикально налаштовані групи та проводять бесіди з їх організаторами.
В день КиївПрайду вулиці столиці патрулюватимуть 5000 правоохоронців.
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